«Выбирай безопасный продукт» – на рынке «Шыгыс» под таким названием прошла акция по проверке овощей и фруктов на содержание нитратов. С 11:00 до 13:00 сотрудники
Августовская конференция работников образования BILIM jáne ǴYLYM впервые прошла в формате публичных выступлений. В онлайн-режиме к педсовету подключилось около трех тысяч человек из всех городов
Министр здравоохранения Елжан Биртанов в Карагандинском регионе дал старт пилотному проекту по обязательному социальному медицинскому страхованию, вручил врачам ключи от квартир в Абае, а также
«То есть играет с нами в бокс, – тут же уточнила 11-летняя Амина, одна из семерых детей семьи Хамитовых, ставшей победительницей регионального этапа общенационального конкурса