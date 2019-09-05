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Овощам и фруктам на рынке устроили проверку
05.09.2019 12:27
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«Выбирай безопасный продукт» – на рынке «Шыгыс» под таким названием прошла акция по проверке овощей и фруктов на содержание нитратов. С 11:00 до 13:00 сотрудники

Расписание на послезавтра
05.09.2019 12:25
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Августовская конференция работников образования BILIM jáne ǴYLYM впервые прошла в формате публичных выступлений. В онлайн-режиме к педсовету подключилось около трех тысяч человек из всех городов

Главный врач Казахстана в Караганде
05.09.2019 11:47
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Министр здравоохранения Елжан Биртанов в Карагандинском регионе дал старт пилотному проекту по обязательному социальному медицинскому страхованию, вручил врачам ключи от квартир в Абае, а также

«Нас папа учит драться!»
05.09.2019 11:45
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«То есть играет с нами в бокс, – тут же уточнила 11-летняя Амина, одна из семерых детей семьи Хамитовых, ставшей победительницей регионального этапа общенационального конкурса

 

Общество

  • Спустились в шахту

    Спустились в шахту

    10 Сентябрь 2019
    Руководящий состав Высшей Хоккейной Лиги посетил шахту имени И.А. Костенко Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» перед открытием нового сезона.Александра Теперина
  • Главный врач Казахстана в Караганде

    Главный врач Казахстана в Караганде

    05 Сентябрь 2019
    Министр здравоохранения Елжан Биртанов в Карагандинском регионе дал старт пилотному проекту по обязательному социальному медицинскому страхованию, вручил врачам ключи от квартир в Абае, а также открыл первый в области кардиореабилитационный
  • «Нас папа учит драться!»

    «Нас папа учит драться!»

    05 Сентябрь 2019
    «То есть играет с нами в бокс, – тут же уточнила 11-летняя Амина, одна из семерых детей семьи Хамитовых, ставшей победительницей регионального этапа общенационального конкурса «Мерейлі отбасы», – а еще

Городская жизнь

  • Они уходят в бессмертие

    Они уходят в бессмертие

    05 Сентябрь 2019
    В Центральном парке культуры и отдыха в рамках программы «Рухани жаңғыру» прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию героев нашей страны Нуркена Абдирова и Казыбека Нуржанова.Ольга МООС, фото karaganda-region.gov.kz
  • Овощам и фруктам на рынке устроили проверку

    Овощам и фруктам на рынке устроили проверку

    05 Сентябрь 2019
    «Выбирай безопасный продукт» – на рынке «Шыгыс» под таким названием прошла акция по проверке овощей и фруктов на содержание нитратов. С 11:00 до 13:00 сотрудники Управления контроля качества и безопасности
  • Расписание на послезавтра

    Расписание на послезавтра

    05 Сентябрь 2019
    Августовская конференция работников образования BILIM jáne ǴYLYM впервые прошла в формате публичных выступлений. В онлайн-режиме к педсовету подключилось около трех тысяч человек из всех городов области.Ольга МООС, фото karaganda-region.gov.kz

Происшествия

  • Железный кормилец сгорел

    Железный кормилец сгорел

    25 Июль 2019
    Карагандинец шесть месяцев выплачивает кредит за сгоревший автомобиль. Николай КРАВЕЦ

  • Сельские страсти

    25 Июль 2019
    После попойки женщина нанесла множественные ножевые ранения своему собутыльнику.  Николай КРАВЕЦ

Культура

  • Улытау – притягательный магнит

    Улытау – притягательный магнит

    29 Август 2019
    Фестиваль Jezkiik во второй раз прошел в Улытауском районе Карагандинской области. Он был организован в рамках программы «Рухани жаңғыру». Для гостей и участников в местности Болатсай соорудили большой этноаул, состоящий

Спорт